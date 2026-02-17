ФСБ и МВД задержали участников этнической ОПГ в Челябинской области

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области задержали предполагаемых участников этнической организованной преступной группы, причастной к вымогательствам, разбоям и грабежам на территории региона. Следственные действия прошли в Челябинской области и Дагестане в рамках ранее возбужденных полицией семи уголовных дел, сообщил источник „Ъ-Южный Урал“» в правоохранительных органах.

17 февраля силовики провели на территории двух регионов 22 обыска в местах проживания и деятельности членов преступной группы. Задержан лидер ОПГ и его сообщники. Во время обысков обнаружены и изъяты запрещенные и незаконные предметы и вещества, а также крупные суммы денег, сообщил собеседник.

По данным источника, задержанные связаны с челябинским преступным сообществом «Артаковские», предполагаемый лидер которого Артак Варосян находится в СИЗО.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам преступной деятельности фигурантов и избрании им меры пресечения.