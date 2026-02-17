Желающих не нашлось

Торги по продаже трехэтажного особняка бывшего начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова не состоялись из-за отсутствия заявок, следует из данных системы ГИС Торги.

Аукцион был назначен на середину февраля 2026 года со стартовой ценой в 9 млн руб. Дом площадью 232 кв. м расположен в станице Новомарьевская Шпаковского округа на улице Южной. В карточке лота не говорится о скандальном «золотом» унитазе и других элементах роскошного убранства особняка. Приставы выставили здание на торги 27 января 2026-го: задаток — 1,3 млн руб., шаг аукциона — 90 тыс. руб., дедлайн заявок — 11 февраля. Лот обременен арестами по ст. 56 ЗК РФ, запретами на регистрацию и др. рисками.

Теперь приставы снизят цену на 15% — до 7,65 млн руб. — и перезапустят аукцион через две недели, по закону о банкротстве. Государство намерено реализовать все конфискованное имущество, включая машины и участки, чтобы взыскать штрафы и ущерб на сотни миллионов руб.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Алексей Сафонов, прозванный в СМИ «гаишником с золотым унитазом», возглавлял УГИБДД с 2018 года. Следователи СКР арестовали его 15 июля 2021 года за создание организованной преступной группы, которая годами собирала взятки с водителей грузовиков. Участники схемы выдавали «визитки» — бумажные пропуска под лобовое стекло, гарантировавшие беспрепятственный проезд по трассам Ставрополья без штрафов за нарушения ПДД.

По данным Генпрокуратуры, ОПГ заработала не менее 21,8 млн руб. с января 2013 года по июль 2021-го: более 100 эпизодов взяточничества только с перевозчиков зерна и др. грузов. Обыски 2021 года вскрыли роскошь, не соответствующую декларациям полковника: позолоченная сантехника, купель, иномарки вроде Mercedes и BMW. Сожительница господина Сафонова пыталась переоформить активы, но прокуратура вернула их государству.

По данным следствия, Алексей Сафонов координировал поборы через подчиненных инспекторов и гражданских пособников. Генпрокуратура в декабре 2021-го подала иск о конфискации имущества на 150 млн руб. по рыночной стоимости — 22 объекта недвижимости, включая дома Алексея Сафонова и его сожительницы Елены Псел, ее отца и родственников, плюс шесть люксовых иномарок. Официальная оценка активов достигла 83 млн руб. Суд обратил их в доход государства в рамках антикоррупционного законодательства.

Суды всех инстанций осудили Алексея Сафонова по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание ОПС), ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (взятки) и ст. 285 УК РФ (превышение полномочий). Черкесский городской суд в мае 2025 года назначил фигуранту 20 лет колонии строгого режима, штраф 100 млн руб. и лишил звания полковника полиции. Гособвинение изначально требовало 24 года, но приговор смягчили: адвокаты обжаловали его в Пятом кассационном суде, где дело слушается параллельно с торгами.

Алексей Сафонов вины не признал, в настоящее время он отбывает срок.

Станислав Маслаков