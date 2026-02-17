АвтоВАЗ не заметил оживления на рынке после снижения ключевой ставки

АвтоВАЗ снизил планы реализации автомобилей Lada в России в феврале на 15%. Об этом на «Неделе российского бизнеса — 2026» рассказал глава компании Максим Соколов. По его словам, АвтоВАЗ рассчитывает продать в России 20 тыс. авто в этом месяце.

«Позитивных комментариев с надеждами на начало 2026 года с точки зрения объемов авторынка и темпов продаж я не слышал,— сказал господин Соколов журналистам (цитата по «Интерфаксу»). — И, в общем-то, этот пессимизм себя оправдал».

Максим Соколов отметил, что на ситуацию на автомобильном рынке влияет ужесточение условий выдачи автокредитов. Кредиты на машины одобряют реже, поскольку некоторые покупатели не могут подтвердить размер своих доходов. По словам главы АвтоВАЗа, две трети покупок осуществляются именно в кредит.

«Пятничное решение ЦБ о снижении ключевой ставки ... сильно рынок не оживило», — добавил господин Соколов.

В январе Максим Соколов заявлял о планах увеличить продажи автомобилей Lada в России в 2026 году до 370 тыс. штук. Это почти на 9,3% выше результатов прошлого года — 338,49 тыс. машин. 4 февраля в «Автостате» сообщили, что продажи Lada за месяц упали год к году на 28,7%. Самой продаваемой на рынке моделью в январе осталась Lada Granta с результатом 7,597 тыс. шт. (-33,5% г/г).