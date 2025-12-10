Суд изъял имущество экс-главы Южно-Сибирского управления Росприроднадзора

Заельцовский райсуд Новосибирска принял решение об изъятии имущества бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова. Тем самым он удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ.

«В доход государства обращено 13 транспортных средств, три земельных участка, жилой дом, одна квартира, три нежилых помещения, в том числе восемь квартир, расположенных за границей, а также 100% доли в уставном капитале ООО "Алтайская транспортная компания" всего на сумму более 300 млн руб.»,— говорится в определении суда (цитата по «РИА Новости»).

Как писал «Ъ-Сибирь», с иском в суд надзорное ведомство обратилось в апреле 2025 года. Правоохранители установили, что Андрей Фролов является владельцем 50 объектов недвижимости (в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии) и 49 дорогостоящих автомобилей, в том числе грузовых, на общую сумму более 300 млн руб. При этом совокупный законный доход его семьи не превысил 31 млн руб.

Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено в октябре 2024 года. Ему вменяется в вину превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности (ст. 286 и ст. 169 УК РФ). Следствие считает, что фигурант дела регистрировал имущество на родственников, близких, а также доверенных лиц.

Александра Стрелкова