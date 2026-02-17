Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» в 2025 году выросла на 40%

По итогам 2025 года выручка «Яндекса» (MOEX: YDEX) по МСФО выросла на 32% в годовом выражении, до 1 441,1 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль компании увеличилась на 40%, до 141,4 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — на 49%, до 280,8 млрд руб., или 19,5% от выручки, что на 2,3 п. п. выше показателя 2024 года. «Яндекс» может выплатить дивиденды за 2025 год в размере 110 руб. на акцию.

Согласно отчетности компании, рекламная выручка по всей группе «Яндекса» за год выросла на 13,5%, до 449,1 млрд руб. Подписочная выручка «Яндекс Плюса» также показала рост — на 44,9%, до 89,8 млрд руб. Общий оборот (GMV) направления финансовых сервисов увеличился на 80% год к году и впервые превысил 1 трлн руб.

Менеджмент «Яндекса» вынесет на рассмотрение совета директоров рекомендацию по выплате дивидендов за 2025 год в размере 110 руб. на акцию. Это на 37,5% больше, чем предыдущая выплата. На 2026 год компания прогнозирует рост выручки почти на 20% и скорректированный показатель EBITDA на уровне 350 млрд руб.

Как выяснил «Ъ», в январе «Яндекс» договорился с УК «Современные фонды недвижимости» об аренде 20 тыс. кв. м в офисном комплексе «Белая площадь» в районе Белорусского вокзала в центре Москвы. Площади понадобились компании для размещения части сотрудников. IT-холдингу придется ежегодно платить за аренду около 2 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «IT-холдинг прибыл на Белорусский вокзал».