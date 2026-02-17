Свердловские депутаты одобрили переназначение члена ЦИК Людмилы Маркиной

Заксобрание Свердловской области рекомендовало Совету федерации (СФ) РФ переназначить действующего члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Людмилу Маркину на новый срок полномочий. Соответствующее решение единогласно поддержали 39 депутатов, присутствующих на очередном заседании регионального парламента. «Мы знаем Людмилу Леонидовну по работе в предыдущие периоды. Губернатор и мы не имеем замечаний по ее работе, вполне обоснованно подтверждаем решение о том, что она достойно представляет интересы Свердловской области в ЦИК»,— отметила спикер Людмила Бабушкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Маркина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Людмила Маркина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Полномочия действующего состава ЦИКа истекают 29 марта (спустя пять лет после первого заседания текущего созыва в 2021 году). 15 членов комиссии назначаются СФ (на основе предложений, поступивших от региональных парламентов и глав субъектов), Госдумой (по предложениям фракций) и президентом.

Людмила Маркина является членом ЦИК РФ с 2021 года, на посту курирует шесть регионов Уральского федерального округа (УрФО). Ранее, с 2009 года, она работала главным специалистом отдела правовой информатизации и правового взаимодействия с органами МСУ правового управления в аппарате губернатора и правительстве Орловской области, в 2011 году была назначена секретарем избирательной комиссии региона, в 2013-м — заместителем председателя областного избиркома. В 2014 году возглавила избирком Орловской области.

Переназначение госпожи Маркиной также поддержали парламенты регионов «тюменской матрешки». Ее работу положительно оценили депутаты Тюменской областной думы и заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Рекомендация переназначить Людмилу Маркину также в СФ поступила из думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), однако против соответствующего решения выступила фракция КПРФ. «Мы в 2021 году не признала выборы депутатов Госдумы по округу №222, они были сфальсифицированы. Эта женщина была в ЦИКе, я не видел ее заинтересованности в этом вопросе. Недавно были выборы в Челябинской области, она ездила туда, встречалась только с нужными партийцами. Барышня нам понятна, ее ангажированность»,— рассказал «Ъ-Урал» первый секретарь окружкома Алексей Савинцев.

Новый состав ЦИК РФ будет сформирован в течение ближайших недель. Ее членам предстоит проводить выборы в Госдуму-2026. По данным «Ъ», радикального обновления в составе ЦИК ждать не следует, однако новые лица в комиссии появятся.

Подробнее — в материале «Избирательная ротация».

Василий Алексеев