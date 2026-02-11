В свердловском заксобрании рекомендовали назначить членом ЦИК РФ Людмилу Маркину

Комитет заксобрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности поддержал решение рекомендовать Совету федерации (СФ) РФ назначить членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Людмилу Маркину. Как сообщили в управлении информационной политики регионального парламента, окончательное решение депутаты примут на очередном заседании во вторник, 17 февраля.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Людмила Маркина

Полномочия действующего состава ЦИКа истекают 29 марта (спустя пять лет после первого заседания текущего созыва в 2021 году). 15 членов комиссии назначаются СФ (на основе предложений, поступивших от региональных парламентов и глав субъектов), Госдумой (по предложениям фракций) и президентом.

Людмила Маркина является членом ЦИК РФ с 2021 года. Ранее, с 2009 года, она работала главным специалистом отдела правовой информатизации и правового взаимодействия с органами МСУ правового управления в аппарате губернатора и правительстве Орловской области, в 2011 году была назначена секретарем избирательной комиссии региона, в 2013-м — заместителем председателя областного избиркома. В 2014 году возглавила избирком Орловской области.

Переназначение госпожи Маркиной также поддержали парламенты регионов «тюменской матрешки». В понедельник, 5 февраля, депутаты Тюменской областной думы одобрили ее кандидатуру большинством голосов (40 выступили за, двое — воздержались) без вопросов и выступлений. В тот же день было опубликовано постановление заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) о рекомендации Людмилы Маркиной на пост члена ЦИК РФ, подписанное председателем окружного парламента Сергеем Ямкиным.

Рекомендация переназначить госпожу Маркину членом ЦИК также в СФ пришла из думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Впрочем, позиция депутатов не была единогласной. Как рассказал «Ъ-Урал» руководитель фракции КПРФ, первый секретарь окружкома Алексей Савинцев, коммунисты выступили против предложенной кандидатуры. «Мы в 2021 году не признала выборы депутатов Госдумы по округу №222, они были сфальсифицированы. Эта женщина была в ЦИКе, я не видел ее заинтересованности в этом вопросе. Недавно были выборы в Челябинской области, она ездила туда, встречалась только с нужными партийцами. Барышня нам понятна, ее ангажированность»,— сказал господин Савинцев.

Новый состав ЦИК РФ будет сформирован в течение ближайших недель. Ее членам предстоит проводить выборы в Госдуму-2026. По данным «Ъ», радикального обновления в составе ЦИК ждать не следует, однако новые лица в комиссии появятся.

Василий Алексеев