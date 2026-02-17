Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

Самолет российской делегации приземлился в Женеве для переговоров по конфликту на Украине, сообщил ТАСС. Делегацию из РФ возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский.

Перелет из Москвы в Женеву занял около девяти часов. Для пролета на территорию Швейцарии было предоставлено воздушное пространство Италии. После приземления борта российская делегация направилась в отель.

Третий раунд переговоров России, Украины и США пройдет в Женеве 17-18 февраля. Предыдущие два раунда проходили в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры затронут более широкий спектр тем, чем на предыдущих встречах. Представители стран в том числе обсудят территориальный вопрос.