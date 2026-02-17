В Свердловской области сняли ограничения из-за угрозы БПЛА
В Свердловской области сняли ограничения, связанные с упреждающим режимом реагирования на беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«В Свердловской области снят режим угрозы атаки БПЛА»,— говорится в сообщении.
Ранее власти предупреждали о возможных ограничениях мобильного интернета из-за особого режима, а также об опасности появления фейковых фото и видео. В департаменте транспорта Екатеринбурга сообщали о сбое навигационного оборудования.