В Свердловской области сняли ограничения из-за угрозы БПЛА

В Свердловской области сняли ограничения, связанные с упреждающим режимом реагирования на беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В Свердловской области снят режим угрозы атаки БПЛА»,— говорится в сообщении.

Ранее власти предупреждали о возможных ограничениях мобильного интернета из-за особого режима, а также об опасности появления фейковых фото и видео. В департаменте транспорта Екатеринбурга сообщали о сбое навигационного оборудования.

Анна Капустина