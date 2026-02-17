В екатеринбургском транспорте начало сбоить навигационное оборудование
В транспорте Екатеринбурга зафиксировали сбои в навигационном оборудовании. Об этом сообщили в городском дептрансе.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«В настоящее время наблюдаются сбои в работе навигационного оборудования. Приносим извинения за доставленные неудобства!»,— написали в пресс-службе дептранса.
Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что в регионе могут быть проблемы с мобильным интернетом. Это связано с упреждающим режимом реагирования на БПЛА.
С утра из-за снегопада из Орджоникидзевского депо не могли выехать 26 троллейбусов. Сейчас движение уже восстановили.