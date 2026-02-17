В Новосибирской области огурцы подорожали на 43% с начала года

По итогам января 2026 года средняя стоимость огурцов в Новосибирской области увеличилась на 43%, до 282,9 руб. по сравнению с декабрем 2025-го. Кроме того, в первый месяц этого года в регионе зафиксирован существенный рост цен на помидоры — +20,8%, следует из данных Новосибирскстата.

По данным ведомства, также выросла стоимость винограда (+17,4%), капусты белокочанной (+16,5%), моркови (+15,9%) и свеклы (+15,4%). При этом снизились цены на замороженные овощи (-2,4%), сладкий перец (-1,5%), сухофрукты (-1,1%) и апельсины (-0,7%). В целом средний рост цен на продукты в области составил 2,2%.

Как писал «Ъ», на прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила о проверке обоснованности резкого роста цен на огурцы. По оценке Руспродсоюза, к февралю средние розничные цены на огурцы составили 300,1 руб. за кг. Это на 111,1% больше, чем три месяца назад, в годовом выражении — на 1,8%.

Александра Стрелкова