ФАС проверит резкое подорожание огурцов в России

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили проверить обоснованность резкого роста цен на огурцы. По данным Росстата, с конца декабря их стоимость выросла на 43%.

С инициативой проверки выступил зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»). Он заявил, что получает обращения граждан, возмущенных резким скачком цен. По его словам, огурцы стоят дороже экзотических фруктов — в том числе бананов и ананасов, которые ввозят из-за границы. Господин Выборный считает, что такое ценообразование «вызывает вопросы и требует разъяснений».

По оценке Руспродсоюза, к февралю средние розничные цены на огурцы составили 300,1 руб. за кг. Это на 111,1% больше, чем три месяца назад, в годовом выражении — на 1,8%. В опте средняя стоимость за год снизилась и к декабрю 2025 года составила 178 тыс. руб. за тонну против 183,1 тыс. руб. за тонну годом ранее.

ФАС направила запросы крупнейшим производителям овощей — компаниям, входящим в группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето», сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Сейчас ФАС «анализирует поступающую информацию» и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования.

Минсельхоз утверждал, что цены на огурцы у производителей держатся «примерно на уровне предыдущего года». Министерство ожидает снижения цен на овощи весной.