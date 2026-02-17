В ночь на 17 февраля над Азовским морем сбили 29 БПЛА

Ночью 17 февраля над акваторией Азовского моря уничтожили 29 беспилотников. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Всего за это время дежурные средства ПВО сбили 151 украинский беспилотник: 50 — над Черным морем, 38 — над Республикой Крым, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, четыре — над Брянской областью и один — над Курской областью.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь на 17 февраля БПЛА перехватили над Таганрогом и Азовским районом. Кроме того, с 20:00 16 февраля до полуночи 17 февраля над Азовским морем сбили 15 беспилотников.

Мария Хоперская