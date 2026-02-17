Над Азовским морем уничтожили 15 беспилотников

С 20:00 16 февраля до полуночи 17 февраля над Азовским морем перехватили 15 беспилотников. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего за указанный период над РФ сбили 76 БПЛА: 26 — над Черным морем, 24 — над Краснодарским краем, шесть — над Республикой Крым, по два — над Белгородской и Воронежской областями, один — над Республикой Адыгея.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь на 17 февраля БПЛА перехватили над Таганрогом и Азовским районом. Беспилотная опасность сохраняется.

Мария Хоперская