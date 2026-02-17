В Екатеринбурге 26 троллейбусов не могут выйти на маршрут из-за снегопада

В Екатеринбурге 26 троллейбусов не могут выйти из парка из-за снегопада. Информацию об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

«Буксуют из-за снега, работает тягач»,— уточнили в департаменте. Речь идет о депо в Орджоникидзевском районе.

По данным Уральского гидрометцентра, днем 17 января ожидается продолжение сильных снегопадов, местами — сильные метели и налипание мокрого снега на провода и деревья.

Анна Капустина