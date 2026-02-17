«РИА Новости»: пенсия неработающих россиян за год выросла на 2,3 тысячи рублей

В декабре 2025 года средний размер пенсии неработающих россиян составил 23 996,2 руб. За год сумма выросла почти на 2,3 тыс. руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Соцфонда. Самая высокая пенсия была у неработающих в Центральном федеральном округе — 24,2 тыс. руб.

С января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров в России были проиндексированы на 7,6%. Соцфонд сообщал, что в этом году повышение страховых пенсий затронет 38 млн россиян. По оценке Минтруда, на меры соцподдержки направят в общей сложности 18,7 трлн руб.