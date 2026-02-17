Постпред РФ при ОЗХО: заявления Европы о Навальном — информационная атака

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин назвал совместное заявление пяти европейских стран о причинах смерти Алексея Навального очередной информационной атакой на Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы оцениваем совместное заявление пятерки стран о якобы отравлении Навального экстравагантным способом — с использованием биотоксина, синтезированного из яда южноамериканской лягушки, — как очередную информационную атаку на Российскую Федерацию»,— сказал дипломат в интервью ТАСС. Господин Тарабрин добавил, что страны Европы так и не представили доказательств по этому делу.

14 февраля Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Франция распространили заявление, в котором утверждали, что Алексей Навальный был отравлен с использованием эпибатидина — яда, извлекаемого из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Сообщалось, что вывод был сделан на основании анализа биоматериалов. Европейские страны обвинили Россию в предполагаемом нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия крайне негативно относится к таким выводам. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала заявление европейских стран «информационным вбросом», чтобы отвлечь внимание «от насущных проблем Запада».

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк» на Ямале, где отбывал 19-летний срок за создание экстремистского сообщества. По данным ФСИН, ему стало плохо во время прогулки, прибывшие медики констатировали смерть.