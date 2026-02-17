Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Постпред РФ при ОЗХО: заявления Европы о Навальном — информационная атака

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин назвал совместное заявление пяти европейских стран о причинах смерти Алексея Навального очередной информационной атакой на Россию.

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы оцениваем совместное заявление пятерки стран о якобы отравлении Навального экстравагантным способом — с использованием биотоксина, синтезированного из яда южноамериканской лягушки, — как очередную информационную атаку на Российскую Федерацию»,— сказал дипломат в интервью ТАСС. Господин Тарабрин добавил, что страны Европы так и не представили доказательств по этому делу.

14 февраля Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Франция распространили заявление, в котором утверждали, что Алексей Навальный был отравлен с использованием эпибатидина — яда, извлекаемого из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Сообщалось, что вывод был сделан на основании анализа биоматериалов. Европейские страны обвинили Россию в предполагаемом нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия крайне негативно относится к таким выводам. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала заявление европейских стран «информационным вбросом», чтобы отвлечь внимание «от насущных проблем Запада».

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк» на Ямале, где отбывал 19-летний срок за создание экстремистского сообщества. По данным ФСИН, ему стало плохо во время прогулки, прибывшие медики констатировали смерть.

Новости компаний Все