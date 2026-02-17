Суд в Новосибирске дал 14 лет жителю Москвы за финансирование запрещенного РДК

В Новосибирске рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Москвы, который обвинялся в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и финансировании террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Как сообщили в Новосибирском управлении ФСБ России, 2-й Восточный окружной военный суд назначил ему 14 лет заключения: первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Другой фигурант этого дела, новосибирец Данил Лиханов (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), был осужден на аналогичный срок в декабре 2025 года.

В мае 2025 года спецслужбы задержали жителя Москвы, который с новосибирцем Данилой Лихановым, по версии следствия, организовали финансирование «Русского добровольческого корпуса» (РДК — запрещенная в России террористическая организация, действующая на стороне Украины). Расследование установило, что двумя годами ранее москвич перевел деньги на банковскую карту сибиряка на приобретение криптовалюты и ее направление участнику упомянутой террористической организации.

В квартире жителя столицы изъяли электронные носители информации, содержащие сведения о совершенном преступлении, а также литературу, наклейки, элементы формы Третьего рейха, указывающие, по мнению правоохранителей, на его поддержку праворадикальной идеологии.

Илья Николаев