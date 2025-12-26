Жителю Новосибирска дали 14 лет колонии за госизмену и финподдержку ВСУ

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Новосибирска Данилу Лиханову, который внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. По статьям Уголовного кодекса РФ о госизмене, финансировании терроризма и призывах к террору его приговорили к 14 годам лишения свободы, рассказали в суде, отметив, что первые три года обвиняемый будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации суда, в 2023 году новосибирец через мессенджер Telegram установил сотрудничество с участником «Русского добровольческого корпуса» (РДК — запрещенная в России террористическая организация, действующая на стороне Украины), который находится в международном розыске.

На предоставленный им адрес электронного кошелька сибиряк, по материалам дела, в период с октября 2023 года по апрель 2024 года переводил криптовалюту. Силовики считают, что он оказывал финансовую помощь Украине и ее вооруженным формированиям в боевых действиях против российской армии.

Кроме того, в апреле 2024 года обвиняемый в одной из общедоступных Telegram-групп перепостил публикацию с Telegram-канала РДК (признан террористическим и запрещен в РФ). Статья, по данным следствия, пропагандировала идеологию организации, содержала призывы к оказанию помощи ее участникам.

В основу уголовного дела легли материалы управления ФСБ России по Новосибирской области.

Илья Николаев