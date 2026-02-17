Трамп: переговоры в Женеве о мире на Украине будут простыми

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предстоящие переговоры в Женеве, в которых будут участвовать представители Москвы, Киева и Вашингтона.

«У нас будут большие переговоры. Все будет очень просто. Послушайте, пока что я скажу вам только одно: Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Мы находимся в такой позиции, что хотим участия»,— сказал господин Трамп (видео с брифинга выложил YouTube-канал Белого дома).

Переговоры, на которые уже отправилась российская делегация, пройдут в Швейцарии 17-18 февраля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на них стороны обсудят более широкий круг тем, чем на переговорах, прошедших ранее в Абу-Даби. В том числе стороны затронут территориальный вопрос.