Российская делегация вылетела на мирные переговоры в Женеву

Российская делегация, которую возглавляет помощник президента Владимир Мединский, отправилась в Женеву на переговоры по Украине. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Ил-96 специального летного отряда «Россия», на котором, по информации «РИА Новости» отправились переговорщики, вылетел в 23:35 мск из аэропорта Внуково. ТАСС отмечает, что полет займет больше девяти часов.

Переговоры начнутся сегодня и завершатся завтра. Диалог состоится между представителями России, Украины и США. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры затронут более широкий спектр тем, чем на предыдущих встречах в Абу-Даби. Представители стран в том числе обсудят территориальный вопрос.