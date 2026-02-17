Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Хоккеиста сборной Франции отстранили до конца Олимпиады за провокационные жесты

Защитнику сборной Франции Пьеру Кринону, который два дня назад поучаствовал в драке с канадским нападающим Томом Уилсоном, запретили участвовать в матчах до конца Олимпийских игр. Поводом для этого стала не сама драка, а поведение спортсмена после того, как он получил удаление до конца матча. Кринон демонстрировал провокационные жесты в сторону болельщиков сборной Канады.

О наказании сообщила пресс-служба Французской федерации хоккея (FFHG). «Федерация принимает к сведению решение Международной федерации хоккея... не накладывать на причастных игроков дополнительные санкции. Тем не менее, FFHG считает необходимым напомнить о ценностях, которые должен разделять каждый игрок в свитере сборной Франции, а также о его обязанности подавать пример, особенно во время Олимпиады»,— сообщили в ведомстве.

В федерации добавили, что президент FFHG Пьер-Ив Жербо и глава олимпийской делегации Фабьен Сагез встретились с игроком после матча. Игроку напомнили о личных обязательствах, которые он взял на себя, будучи отобранным в олимпийскую сборную.

Франция в групповом этапе проиграла все три матча с разницей шайб 5:20, в то время как Канада закончила этап с общим счетом 20:3. Теперь канадцы ждут в четвертьфинале победителя пары Чехия — Дания, а французской сборной предстоит побороться с Германией в квалификационном раунде — матч пройдет сегодня, 17 февраля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Немецкое чудо на льду».

