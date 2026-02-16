Немецкое чудо на льду

На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершился групповой этап мужского хоккейного турнира, по итогам которого сформировалась сетка play-off. Сборная США, одержав победу над немцами — 5:1, заняла первое место в группе С и напрямую вышла в четвертьфинал. При этом в общей классификации американцы уступили канадцам, которые разгромили французов — 10:2, став первыми сеяными благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб. Тем временем сборная Латвии потерпела поражение от датчан — 2:4, что позволило немцам всего с тремя очками получить очень удобный посев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

Даже при такой «вегетарианской» формуле олимпийского турнира, когда на предварительном этапе никто не вылетает и все выходят в play-off, заключительные матчи в группах А и С все же имели определенную интригу и спортивный интерес. Даже притом что все четыре прямые путевки в четвертьфинал уже были забронированы. Сборные Словакии и Финляндии еще накануне обеспечили себе третий и четвертый посев, а первый и второй зарезервировали сборные Канады и США. Хотя и здесь присутствовали свои нюансы.

Американцам оставалось как минимум не проиграть в основное время немцам, а «Кленовым листьям», чтобы сохранить за собой первенство в общем рейтинге, на всякий случай нужно было побольше забить французам.

В итоге Коннор Макдэвид и компания накидали десять шайб, выиграв 10:2, а сам нападающий «Эдмонтон Ойлерс» достиг отметки в девять баллов по системе «гол плюс пас» и возглавил список лучших бомбардиров нынешней Олимпиады. Отметим и дубль в исполнении 19-летнего Маклина Селебрини, а также кулачный поединок Тома Уилсона с Пьером Криноном, в котором неизвестный французский хоккеист, как ни странно, взял маленький реванш за разгромное поражение. В целом же канадцы, конечно, очень мощно смотрелись на предварительной стадии, завершив ее с девятью очками и впечатляющей разницей шайб 20:3. И это они, судя по всему, только размялись перед решающими играми.

На втором месте в группе А финишировала сборная Швейцарии, которая в очень упорном, под стать матчам play-off противостоянии с чехами добилась успеха в овертайме — 4:3. Причем обе команды уже понимали, что участия в квалификационном раунде им не избежать, и боролись всего лишь за пятый номер посева. Швейцарцы уступали 0:1, потом лидировали 2:1 и 3:2, а чехи сняли вратаря и за две с небольшим минуты до конца основного времени отыгрались. В формате «три на три» все решил бросок под перекладину защитника Дина Кукана, однако победители лишились одного балла и суммарно набрали пять очков, дав шанс сборной Латвии из группы С подняться на пятую позицию в сводной таблице, тем более что прибалты соперничали с датчанами.

Между тем пятый посев гарантировал попадание в квалификации на слабейшую сборную группового этапа — итальянскую, а соответственно по логике сулил и легкий путь в четвертьфинал.

Правда, шестой номер выглядел даже перспективнее, так как выводил по сетке play-off на французов, которые опередили итальянцев только потому, что при одинаковой разнице «минус 15» забросили на одну шайбу больше, а уже в четвертьфинале — на словаков. Впрочем, латвийцы настолько неудачно начали свой заключительный матч в группе, что о хорошем посеве им думать не приходилось. Всего через 23 секунды после стартового вбрасывания Ник Олесен наказал их за грубую ошибку в собственной зоне, а вскоре Миккель Огор реализовал большинство.

Не стоит забывать, что на прошлогоднем чемпионате мира датчане заняли четвертое место, сенсационно выбив в четвертьфинале сборную Канады с Сидни Кросби и Нейтаном Маккинноном во главе. К тому же и в их составе есть представители Национальной хоккейной лиги. В конце первого периода отличилась связка нападающих «Каролина Харрикейнс» и «Тампа-Бей Лайтнинг» Николай Элерс—Оливер Бьоркстранд, причем второй отдал партнеру почти что футбольную передачу ногой, и скандинавы повели 3:0. Хотя защитник сборной Латвии Кристапс Зиле успел сократить разницу до перерыва, воспользовавшись тем, что голкиперу «Каролины» Фредерику Андерсену перекрыли обзор.

В следующей двадцатиминутке Зиле организовал и второй гол, когда Эдуардс Тралмакс замкнул его прострел на дальнюю штангу. Потом подопечные Харийса Витолиньша создали достаточно моментов для того, чтобы сравнять счет, но Андерсен будто заколдовал ворота. В концовке они выпустили вместо вратаря шестого полевого игрока и пропустили обидную шайбу от Олесена, который просто выкидывал ее от своего лицевого борта и попал в пустой створ. Латвийцы хотели как лучше, а получилось так, что поражение 2:4 отбросило их на четвертое место в группе.

Дело в том, что у трех сборных стало по три очка и по разнице голов в матчах между ними немцы передвинулись на вторую строчку, а датчане — на третью.

Более того, именно немецкие хоккеисты получили ту самую выгодную шестую позицию в рейтинге, оказавшись выше шведов и чехов, несмотря на то что у тех было больше очков (шесть и четыре). Теоретически они еще могли пободаться с американцами даже за прямую путевку в четвертьфинал, но у звезды НХЛ Леона Драйзайтля и его команды игра не задалась. Зак Веренски, Остон Мэттьюс, оформивший дубль, Брок Фейбер и Тейдж Томпсон принесли сборной США третью победу подряд — 5:1. С девятью очками она заняла первое место в группе С и проследовала в четвертьфинал.

Таким образом, в квалификационном раунде play-off, который состоится 17 февраля, Швейцария (5-й номер посева) сыграет с Италией (12-й), Германия (6-й) — с Францией (11-й), Швеция (7-й) — с Латвией (10-й), Чехия (8-й) — с Данией (9-й). Если не будет никаких сюрпризов, тогда в четвертьфинальных матчах, которые пройдут 18 февраля, чехи встретятся с канадцами (1-й номер посева), шведы — с американцами (2-й), немцы — со словаками (3-й), а швейцарцы — с финнами (4-й).

Александр Ильин