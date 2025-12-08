Вагонам не хватило грузов

По итогам девяти месяцев 2025 года погрузка крупнейших железнодорожных операторов упала почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуация для игроков рынка осложняется тем, что сокращение грузовой базы происходит в условиях низких ставок на предоставление вагонов, которые не могут покрыть растущие расходы операторов на оплату тарифов и ремонты.

Погрузка топ-30 железнодорожных операторов по итогам трех кварталов 2025 года сократилась на 6,9% к тому же периоду 2024 года и на 11,2% — к тому же периоду 2023 года, следует из рейтинга Infoline Rail Russia Top за январь—сентябрь. Наиболее серьезно сократила объем перевозок занимающая вторую строчку рейтинга Федеральная грузовая компания (входит в ОАО РЖД) — на 30,3%, до 54,3 млн тонн. Лидер рейтинга Первая грузовая компания увеличила погрузку на 3,2%, до 98,8 млн тонн.

Принципиальных изменений в топ-20 рейтинга не произошло, но в верхней части списка наблюдаются ожидаемые перестановки. На четвертое место во всем рейтинге и на второе по объему парка в управлении и в собственности поднялся «Атлант» — после покупки в июне у «Деметра-Холдинга» оставшихся 49% «Транслеса» и Грузовой компании с 38,6 тыс. полувагонов. «Деметра-Холдинг» в результате опустился с третьего на шестое место в рейтинге. «Атлант» дополнительно приобрел еще 5,3 тыс. новых полувагонов. Railgo увеличила парк за счет покупки бывших в употреблении и новых нефтебензиновых цистерн у «Алтайвагона». «Нефтетранссервис» списал 5 тыс. цистерн по сроку службы и продал еще 1 тыс. единиц.

Парк железнодорожных операторов, не задействованный в перевозках, увеличился по итогам трех кварталов 2025 года в 2,55 раза год к году, до 175,7 тыс. единиц, следует из рейтинга. Количество неисправных вагонов выросло на 31,5%, до 127,2 тыс. единиц, что в Infoline объясняют сокращением числа капремонтов и, соответственно, отставлением неисправного парка.

Текущий год для операторов крайне непростой, констатирует глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, а 2026 год, вероятнее всего, будет самым сложным за всю историю операторского бизнеса. Помимо базовой индексации тарифа ОАО РЖД с 1 декабря на 10% с 1 января второй год подряд будет проиндексирована плата за порожний пробег на 10%, а эта часть тарифа в значительной степени оплачивается операторами, которые потом закладывают средства в цену предоставления вагона для грузовладельца, продолжает эксперт. Но, отмечает господин Бурмистров, в этом году операторам не удалось перевести рост расходов на порожний пробег в ставки для клиентов, что ухудшило их рентабельность и привело к росту убытков.

Главный вызов, по мнению эксперта, связан с тем, что значительная часть парка — в отстое, плата за который на дорогах—лидерах по объемам погрузки и выгрузки доходит до 1 тыс. руб. за вагон в сутки.

Также в текущем году в несколько раз выросли расходы на ремонт. Так, капитальный ремонт полувагонов подорожал более чем в пять раз, до 1,1–1,4 млн руб., крытых вагонов, зерновозов и платформ — до 600–800 тыс., цистерн — минимум до 500–600 тыс. руб., говорит Михаил Бурмистров.

Доходность оперирования по большинству видов подвижного состава, по словам эксперта, остается в угнетенном состоянии, хотя есть определенные позитивные перемены по зерновозам, а сегмент минераловозов поддерживает стабильность грузовой базы. В кризис крупнейшие операторы входили после рекордных доходов 2023–2024 годов, но после выплаты 355,3 млрд руб. дивидендов, более чем в 1,5 раза превысивших чистую прибыль за 2024 год, финансового резерва для покрытия убытков нет. Следующий год, прогнозирует эксперт, по финансовым показателям будет еще хуже.

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук говорит, что 2025 год сложно сравнивать с другими периодами, поскольку в течение года ставки аренды и предоставления вагонов очень сильно сократились: в сегменте полувагонов — с 3 тыс. до 0,75–1 тыс. руб. за вагон в сутки. На конец 2025 года рынок уже находится «рядом с дном», отмечает господин Савчук. По обновленному прогнозу ИПЕМ, в 2026 году средняя ставка аренды полувагонов вырастет относительно конца 2025 года на 7–10%, по нефтебензиновым цистернам и платформам — на единицы процентов. В результате в 2027 году ставки аренды и предоставления не достигнут уровня начала 2025 года.

«Существенного улучшения экономики оперирования мы не ожидаем,— резюмирует господин Савчук.— Это связано с тем, что, по нашему прогнозу, грузовая база по большинству грузов будет находиться либо на уровне, либо незначительно выше 2025 года, в котором, по оценке ИПЕМ, погрузка сократится на 5,6% в базовом прогнозе». В 2027 году, продолжает эксперт, ожидается восстановительный рост погрузки, но она не достигнет уровня 2024 года.

Наталья Скорлыгина