Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вагонам не хватило грузов

Погрузка крупнейших железнодорожных операторов упала на 7% за три квартала

По итогам девяти месяцев 2025 года погрузка крупнейших железнодорожных операторов упала почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуация для игроков рынка осложняется тем, что сокращение грузовой базы происходит в условиях низких ставок на предоставление вагонов, которые не могут покрыть растущие расходы операторов на оплату тарифов и ремонты.

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Погрузка топ-30 железнодорожных операторов по итогам трех кварталов 2025 года сократилась на 6,9% к тому же периоду 2024 года и на 11,2% — к тому же периоду 2023 года, следует из рейтинга Infoline Rail Russia Top за январь—сентябрь. Наиболее серьезно сократила объем перевозок занимающая вторую строчку рейтинга Федеральная грузовая компания (входит в ОАО РЖД) — на 30,3%, до 54,3 млн тонн. Лидер рейтинга Первая грузовая компания увеличила погрузку на 3,2%, до 98,8 млн тонн.

Принципиальных изменений в топ-20 рейтинга не произошло, но в верхней части списка наблюдаются ожидаемые перестановки. На четвертое место во всем рейтинге и на второе по объему парка в управлении и в собственности поднялся «Атлант» — после покупки в июне у «Деметра-Холдинга» оставшихся 49% «Транслеса» и Грузовой компании с 38,6 тыс. полувагонов. «Деметра-Холдинг» в результате опустился с третьего на шестое место в рейтинге. «Атлант» дополнительно приобрел еще 5,3 тыс. новых полувагонов. Railgo увеличила парк за счет покупки бывших в употреблении и новых нефтебензиновых цистерн у «Алтайвагона». «Нефтетранссервис» списал 5 тыс. цистерн по сроку службы и продал еще 1 тыс. единиц.

Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ за девять месяцев 2025 года

Читать далее

Парк железнодорожных операторов, не задействованный в перевозках, увеличился по итогам трех кварталов 2025 года в 2,55 раза год к году, до 175,7 тыс. единиц, следует из рейтинга. Количество неисправных вагонов выросло на 31,5%, до 127,2 тыс. единиц, что в Infoline объясняют сокращением числа капремонтов и, соответственно, отставлением неисправного парка.

Текущий год для операторов крайне непростой, констатирует глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, а 2026 год, вероятнее всего, будет самым сложным за всю историю операторского бизнеса. Помимо базовой индексации тарифа ОАО РЖД с 1 декабря на 10% с 1 января второй год подряд будет проиндексирована плата за порожний пробег на 10%, а эта часть тарифа в значительной степени оплачивается операторами, которые потом закладывают средства в цену предоставления вагона для грузовладельца, продолжает эксперт. Но, отмечает господин Бурмистров, в этом году операторам не удалось перевести рост расходов на порожний пробег в ставки для клиентов, что ухудшило их рентабельность и привело к росту убытков.

Главный вызов, по мнению эксперта, связан с тем, что значительная часть парка — в отстое, плата за который на дорогах—лидерах по объемам погрузки и выгрузки доходит до 1 тыс. руб. за вагон в сутки.

Также в текущем году в несколько раз выросли расходы на ремонт. Так, капитальный ремонт полувагонов подорожал более чем в пять раз, до 1,1–1,4 млн руб., крытых вагонов, зерновозов и платформ — до 600–800 тыс., цистерн — минимум до 500–600 тыс. руб., говорит Михаил Бурмистров.

Доходность оперирования по большинству видов подвижного состава, по словам эксперта, остается в угнетенном состоянии, хотя есть определенные позитивные перемены по зерновозам, а сегмент минераловозов поддерживает стабильность грузовой базы. В кризис крупнейшие операторы входили после рекордных доходов 2023–2024 годов, но после выплаты 355,3 млрд руб. дивидендов, более чем в 1,5 раза превысивших чистую прибыль за 2024 год, финансового резерва для покрытия убытков нет. Следующий год, прогнозирует эксперт, по финансовым показателям будет еще хуже.

Перевозчики контейнеров в полувагонах хотят долгосрочных льгот

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук говорит, что 2025 год сложно сравнивать с другими периодами, поскольку в течение года ставки аренды и предоставления вагонов очень сильно сократились: в сегменте полувагонов — с 3 тыс. до 0,75–1 тыс. руб. за вагон в сутки. На конец 2025 года рынок уже находится «рядом с дном», отмечает господин Савчук. По обновленному прогнозу ИПЕМ, в 2026 году средняя ставка аренды полувагонов вырастет относительно конца 2025 года на 7–10%, по нефтебензиновым цистернам и платформам — на единицы процентов. В результате в 2027 году ставки аренды и предоставления не достигнут уровня начала 2025 года.

«Существенного улучшения экономики оперирования мы не ожидаем,— резюмирует господин Савчук.— Это связано с тем, что, по нашему прогнозу, грузовая база по большинству грузов будет находиться либо на уровне, либо незначительно выше 2025 года, в котором, по оценке ИПЕМ, погрузка сократится на 5,6% в базовом прогнозе». В 2027 году, продолжает эксперт, ожидается восстановительный рост погрузки, но она не достигнет уровня 2024 года.

Наталья Скорлыгина

Новости компаний Все