Все призеры Олимпиады 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо было разыграно шесть комплектов медалей.

Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1. Ксандра Велзебур (Нидерланды); 2. Кортни Саро (Канада); 3. Ким Гил Ли (Южная Корея); … 9. Алена Крылова (Россия).

Горные лыжи. Мужчины. Слалом. 1. Лоик Мейяр (Швейцария); 2. Фабио Гштрайн (Австрия); 3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия).

Россиянин Семен Ефимов не финишировал.

Прыжки с трамплина. Мужчины. Командный турнир. 1. Ян Хёрль и Штефан Эмбахер (Австрия); 2. Павел Вашек и Кацпер Томасяк (Польша); 3. Йоханн Андре Форфанг и Кристоффер Эриксен Сундал (Норвегия).

Бобслей. Женщины. Монобоб. 1. Элана Майерс Тейлор (США); 2. Лаура Нольте (Германия); 3. Кейли Армбрустер Хамфрис (США).

Фристайл. Женщины. Биг-эйр. 1. Меган Олдем (Канада); 2. Айлин Гу (Китай); 3. Флора Табанелли (Италия).

Фигурное катание. Спортивные пары. 1. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония); 2. Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия); 3. Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (Германия).

В медальном зачете с отрывом лидирует сборная Норвегии (12 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей). Полный медальный зачет — в материале «Ъ».

Арнольд Кабанов