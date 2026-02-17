Канадская фристайлистка Меган Олдем взяла золото Игр в биг-эйре

Фристайлистка Меган Олдем завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в дисциплине биг-эйр. Канадка набрала 180,75 балла.

Серебряным призером стала олимпийская чемпионка 2022 года китаянка Айлин Гу (179 баллов). Третье место заняла действующая чемпионка мира в этой дисциплине итальянка Флора Табанелли (178,25).

В квалификационном раунде участвовали 24 спортсменки, в финал пробились 12 из них. Однако по итогу выступили 10 фристайлисток. Двукратная олимпийская чемпионка в дисциплине слоупстайл швейцарка Матильд Гремо и ее соотечественница Анук Андраска отказались от участия из-за травм, полученных на тренировке. В финале каждая из спортсменок выполнила по три спуска. В зачет пошла сумма результатов двух лучших из них.

Меган Олдем 24 года. Ранее на Играх в Италии она заняла третье место в слоупстайле. Также на счету канадки серебро и три бронзы чемпионатов мира.

Таисия Орлова