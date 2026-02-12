Крупный производитель органических продуктов откроет торговую точку в Воронеже

Фермер Сергей Мирошников, один из основных производителей органической сельхозпродукции в Воронежской области, открывает торговую точку в региональном центре. Планируется, что магазин под названием «Экотропа» заработает 18 февраля по адресу: улица Куколкина, 29. Инвестиции составят около 2 млн руб. Помещение находится в аренде. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал сам господин Мирошников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Органическая продукция будет представлена крупами, подсолнечным и тыквенным маслом, а также мясом. Кроме того, в продаже будут мясные полуфабрикаты с добавлением ингредиентов, которые не относятся к органической продукции. На первом этапе ассортимент составит продукция собственного производства. В дальнейшем не исключена продажа товаров других производителей органики.

«Продукция специфическая, в сети с ней зайти трудно — объемы небольшие, для населения дороговата. Получается, нужна своя торговая точка»,— объяснил цель проекта глава крестьянско-фермерского хозяйства.

КФХ выращивает органические озимую и яровую пшеницу, кукурузу, ячмень, овес, подсолнечник, гречиху, просо, тыкву на 1,5 тыс. га, а также разводит органический мясной крупный рогатый скот. Поголовье насчитывает более 300 животных.

Как рассказал «Ъ-Черноземье» исполнительный директор Ассоциации органического земледелия Воронежской области Сергей Головацкий, на сегодня органическая продукция в Воронеже продается в магазинах «Биотория» на улице Карла Маркса, «Хурма» на Плехановской и «Веселый еж» на Центральном рынке. «Недостаток точек сбыта — ахиллесова пята отрасли»,— отмечает эксперт.

В начале февраля стало известно, что Воронежская область заняла первое место в федеральном рейтинге Роскачества по числу сертифицированных производителей органической продукции за 2025 год. На долю региона приходится 21 такой производитель.

Юрий Голубь