Экспорт через балтийские порты оказался под угрозой остановки

Сложная ледовая обстановка в Финском заливе и обязательные требования водолазного осмотра судов фактически парализовали экспорт через морские порты Северо-Запада. С такими предупреждениями к властям обратились отраслевые ассоциации металлургов, производителей удобрений и стивидоров (письма есть в распоряжении «Ъ»).

Из-за аномально быстрого роста льда капитаны портов ужесточают правила навигации. С 16 февраля в Большом порту Санкт-Петербурга суда без ледового усиления (Ice1) ходят только в индивидуальной проводке. С 19 февраля при толщине льда от 30 см такой флот вовсе не допустят к плаванию, а судам классов Ice1 и Ice2 потребуется ледокол. Аналогичные ограничения введены в Усть-Луге.

Ситуацию усугубляет нехватка ледоколов. Время проводки одного судна достигает 12 часов, а в ассоциации «Русская сталь» заявляют, что дефицит ледоколов в сочетании с длительными проводками «фактически парализует экспорт металлопродукции».

Однако главной проблемой стали не только льды. Как отмечает Ассоциация морских торговых портов (АСОП), в условиях сплошного сжатого льда в районе острова Гогланд физически невозможно проводить обязательные водолазные осмотры подводной части судов. Среднее время такой процедуры на Балтике составляло более 11 часов еще до ледостава, а сейчас она и вовсе заблокирована.

В Минтрансе сообщили «Ъ», что уже привлекли многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев», а 19 февраля ожидается передислокация ледокола «Мурманск». Кроме того, министерство запросило у «Росатома» атомный ледокол для проводок в Финском заливе. В Минтрансе также прорабатывают возможность индивидуальной оценки ледопроходимости для судов с низким ледовым классом, что позволило бы им заходить в порты без жестких ограничений.

