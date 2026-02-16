Филимонов проведет «перезагрузку» депутатов от Вологодской области в Госдуме

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов намерен провести полную «перезагрузку» регионального представительства в Госдуме к выборам 2026 года. Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к правительству региона.

По словам собеседника, действующие депутаты имеют низкие шансы сохранить мандаты от «Единой России». Например, маловероятно, что в новый созыв ЕР пройдет представляющий Череповецкий одномандатный округ депутат Алексей Канаев, чьи отношения с господином Филимоновым не сложились с самого начала. В феврале 2025 года господин Канаев был исключен из партии за публичную критику антиалкогольной кампании, инициированной губернатором. Также, по словам источника, минимальные шансы на выдвижение у депутата от Вологодского округа Валентины Артамоновой. Ее ждет «иной карьерный трек», уточнил источник «Ъ».

Обновление коснется и регионального списка «Единой России». По словам собеседника, в 2026 году по нему будут баллотироваться новые лица. Пять лет назад мандат от объединенной вологодско-новгородской группы получила сопредседатель центрального штаба «Народного фронта» Елена Цунаева. «Филимонов отличается нестандартными решениями и тем, что умеет удивить»,— отметил собеседник. По его словам, окончательный список кандидатов пока не утвержден.

Выборы депутатов в Госдуму пройдут в сентябре этого года. Голосование будет проводиться три дня — с 18 по 20 сентября. В преддверии масштабной избирательной кампании в регионах снова начинают сокращать число мандатов, распределяемых по пропорциональной системе. При формировании списка кандидатов на выборы-2026, особенно в одномандатных округах, партия будет учитывать мнение глав субъектов.

