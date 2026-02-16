Шипулин готов вернуть все медали для возвращения россиянам флага и гимна

Уральский спортсмен, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заявил, что готов вернуть все свои медали, если это поспособствует возвращению российским спортсменам флага и гимна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Стоило мне сказать, что не верну золотую олимпийскую медаль, как в мою сторону полетели обвинения: якобы это из-за моего упрямства наших спортсменов в дальнейшем могут не допустить на международные соревнования. Давайте честно: мы все помним, когда наших спортсменов отстранили. И тогда было нарушено главное правило - спорт вне политики»,— написал Антон Шипулин на своей странице в соцсети.

«Если для того, чтобы Международный олимпийский комитет и международные федерации вновь стали придерживаться этого принципа, вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все свои медали»,— добавил спортсмен.

Напомним, Антон Шипулин вместе с Евгением Устюговым, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко в составе мужской сборной по биатлону занял первое место в эстафете на Играх в Сочи. Впоследствии Устюгов был признан виновным в использовании запрещенного вещества — оксандролона. Его результаты с августа 2013 года по конец сезона-2013/2014 были аннулированы. В результате решения Спортивного арбитражного суда результаты сборной России в эстафете были аннулированы . Ранее Шипулин заявлял, что не собирается возвращать медаль.

Полина Бабинцева