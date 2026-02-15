Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Антон Шипулин не планирует возвращать олимпийскую медаль Олимпиады 2014 года

Уральский спортсмен, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заявил, что не планирует возвращать золотую медаль, завоеванную на Олимпийских играх в Сочи 2014 года в эстафете, сообщает «Матч ТВ».

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

Российская мужская команда по биатлону, в состав которой входили Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Алексей Волков и Дмитрий Малышко, заняла первое место в гонке. Впоследствии Устюгов был признан виновным в использовании запрещенного вещества — оксандролона. Его результаты с августа 2013 года по конец сезона 2013/2014 были аннулированы.

В результате решения Спортивного арбитражного суда результаты сборной России в эстафете были аннулированы. Второе место заняла Германия, третье — Австрия, четвертое — Норвегия.

В интервью на телеканале «Матч ТВ» в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Шипулин ответил на вопрос о возврате медали: «Нет. Зачем? Я ее завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь»,— сказал он.

