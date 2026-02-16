МВД предложило ввести экспресс-тесты слюны водителей на алкоголь и наркотики

Министерство внутренних дел России опубликовало проект постановления, меняющее правила освидетельствования автомобилистов. Для определения следов этанола и наркотиков по слюне водителей инспекторы смогут использовать новые виды экспресс-тестов.

Сейчас сотрудники ДПС должны обращать внимание на запах алкоголя изо рта водителя, неустойчивость позы, нарушение речи, изменение окраски лица и «поведение, не соответствующее обстановке». Один из этих признаков является основанием для отстранения от управления автомобилем с последующим освидетельствованием через алкометр или, если это необходимо, направлением на медосвидетельствование у врача.

Показание нового прибора будет считаться еще одним таким признаком. Проверка по слюне занимает не более пяти минут, причем выходить из машины не обязательно. Если тест ничего не обнаружит (и других признаков опьянения нет), то автомобилиста отпустят. Если прибор подтвердит наличие в слюне запрещенных веществ, то автомобилиста отстранят от управления машиной и направят на стандартные проверки. От тестирования можно будет отказаться — прав за это не лишат.

Весь процесс взятия слюны сотрудники ГИБДД будут обязаны фиксировать на нагрудный видеорегистратор. Новый вид проверки можно будет использовать только во время специальных рейдов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Водители смогут плюнуть на приборы ГИБДД».