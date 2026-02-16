Героическая рокировка

Совет федерации завершил прием предложений от региональных органов власти для выдвижения кандидатов в новый состав Центризбиркома (ЦИК). По сложившейся традиции на пять вакансий оказалось ровно пять претендентов. Но без неожиданностей не обошлось: вместо Героя России из Приморья Артура Потапова в новый состав комиссии в последний момент был выдвинут другой обладатель «Золотой звезды» — Анатолий Сысоев из Тверской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Сысоев

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Анатолий Сысоев

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Как рассказал “Ъ” председатель комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко, к вечеру 16 февраля предложения по кандидатурам в новый состав ЦИКа поступили от 62 законодательных собраний и 76 губернаторов. Общее число заявок еще может возрасти, поскольку не везде власти процедурно уложились в срок, оговорился сенатор. Однако уже сейчас очевидно, что все они остановились на пяти одинаковых фамилиях. В 2021 году кандидатов было столько же, а голосование — пакетным и безальтернативным.

Ожидаемо по квоте Совета федерации в ЦИК будут переназначены его зампред Николай Булаев (его, в частности, номинировали власти Санкт-Петербурга, Рязанской, Вологодской и Ярославской областей) и члены комиссии Эльмира Хаймурзина (Волгоградская, Воронежская области), Людмила Маркина (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область) и Николай Шевченко (Саратовская область). Новичком же станет ветеран СВО, Герой России подполковник Анатолий Сысоев, выдвинутый от Амурской области.

Анатолию Сысоеву 49 лет, уроженец Твери, окончил Нижегородское военно-инженерное училище и Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. Служил заместителем начальника инженерных войск 18-й общевойсковой армии Южного военного округа. «Золотую звезду» получил за эвакуацию мирных жителей через Днепр. С марта 2025 года занимал должность замминистра строительства и архитектуры Крыма, в сентябре назначен помощником губернатора Тверской области. Участник второго потока президентской кадровой программы «Время героев».

Еще на прошлой неделе власти Приамурья делали ставку на другого обладателя «Золотой звезды» — члена избиркома Приморского края от «Справедливой России» Артура Потапова (см. “Ъ” от 11 февраля). Однако в последний момент и губернатор, и заксобрание изменили фактически принятое решение. По данным “Ъ”, господин Потапов сам обратился к ним с просьбой не выдвигать его в новый состав ЦИКа. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, утверждают, что «перебить» предложение из Москвы якобы мог губернатор Приморья Олег Кожемяко, который рассчитывает, что герой войдет в список «Единой России» на выборах в заксобрание и займет там руководящую должность. Не исключено, что Артур Потапов будет баллотироваться и в Госдуму — например, вместо действующего депутата по Арсеньевскому одномандатному округу Виктории Николаевой, добавляет один из собеседников “Ъ”.

Анатолия Сысоева тоже не в первый раз прочат на высокую должность. Так, в октябре 2025 года источники “Ъ” говорили, что он находился в числе претендентов на вакантное кресло губернатора Тверской области (в итоге пост занял замглавы ФАС Виталий Королев). А в начале февраля собеседник “Ъ” в региональной власти не исключал, что ветеран может баллотироваться в Госдуму по Тверскому одномандатному округу.

ЦИК состоит из 15 человек, которых на паритетной основе назначают Совет федерации (по предложениям регионов), Госдума (по предложениям фракций) и президент. В нижней палате со своими кандидатами пока определились только «Единая Россия» и «Справедливая Россия», решившие сохранить действующих представителей — Константина Мазуревского и Николая Левичева соответственно. Президент традиционно заполняет свою квоту последним.

По словам политтехнолога и экс-главы ярославского избиркома Олега Захарова, замена кандидата в ЦИК «на лету» происходит впервые. «Сысоева могли выдвинуть и от другого региона, но тогда было бы шесть кандидатур на пять вакансий. Видимо, чтобы не смущать сенаторов альтернативами, им предлагают список "один в один"»,— допускает эксперт.

Андрей Прах; Анна Яшина, Благовещенск; Алексей Чернышев, Владивосток