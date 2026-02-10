Центризбиркому нашли героя

Среди членов Центризбиркома (ЦИК) может появиться участник специальной военной операции (СВО) — Герой России и член избиркома Приморского края Артур Потапов. Включить его в новый состав ЦИКа по квоте Совета федерации предлагает законодательное собрание Амурской области. По данным “Ъ”, господин Потапов может занять место уходящего из комиссии Бориса Эбзеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Потапов может стать первым членом Центризбиркома с опытом участия в специальной военной операции

Фото: «Справедливая Россия» Артур Потапов может стать первым членом Центризбиркома с опытом участия в специальной военной операции

Фото: «Справедливая Россия»

10 февраля комитет по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту заксобрания Амурской области обсудил кандидатуру для назначения в новый состав ЦИКа. По инициативе спикера Константина Дьяконова верхней палате будет предложено делегировать туда члена избиркома Приморского края Артура Потапова. 11 февраля региональный парламент рассмотрит соответствующий вопрос на внеочередной заочной сессии.

Артуру Потапову 55 лет, он уроженец Ворошиловградской области Украинской ССР (сейчас — Луганская народная республика). После армии трудился матросом на Дальнем Востоке, занимался бизнесом. С 2014 года служил в спецподразделении, принимал участие в сирийской кампании. В 2018-м по предложению «Справедливой России» (является членом центрального совета партии и бюро совета ее приморской ячейки) был назначен членом приморского крайизбиркома с правом решающего голоса. В апреле 2022 года заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Сначала служил разведчиком-снайпером в 45-й отдельной бригаде спецназначения ВДВ, а с ноября командовал разведротой в составе добровольческого отряда БАРС. В ноябре 2024 года за проявленные мужество и стойкость был удостоен звания Героя России. Четырехкратный кавалер ордена Мужества, участник президентской кадровой программы «Время героев». В декабре 2025-го вернулся к исполнению полномочий члена крайизбиркома.

По словам заместителя председателя комитета по законодательству амурского парламента Романа Кобызова, ожидается, что вслед за заксобранием кандидатуру Артура Потапова предложит Совфеду губернатор Приамурья Василий Орлов, а также ее поддержат в других регионах.

Центризбирком состоит из 15 человек, которых на паритетной основе назначают Совет федерации (по предложениям регионов), Госдума (по предложениям фракций) и президент. Как ранее сообщал “Ъ”, действующие члены комиссии по квоте верхней палаты Николай Булаев, Эльмира Хаймурзина и Людмила Маркина уже получили рекомендации от местных властей для переназначения в новый состав ЦИКа (см. “Ъ” от 9 февраля). По данным осведомленного источника, вероятнее всего, Евгений Шевченко ее тоже получит. А вот Борис Эбзеев в силу преклонного возраста и состояния здоровья вновь делегирован в ЦИК не будет. Как ожидается, его место займет Артур Потапов.

В случае поддержки со стороны сенаторов господин Потапов может стать вторым представителем «Справедливой России» в Центризбиркоме.

10 февраля ее думская фракция поддержала кандидатуру действующего члена комиссии Николая Левичева для переназначения. Ранее двух представителей в ЦИКе имела только «Единая Россия», однако из-за появления в Госдуме пятой фракции в новом составе она этой привилегии лишится.

Председатель крайизбиркома Приморья Татьяна Гладких сказала “Ъ”, что Артур Потапов зарекомендовал себя как «хороший специалист, знающий свое дело». «Он настоящий патриот, Герой России и, конечно, достоин занимать самые высокие должности»,— добавила глава комиссии. Связаться с самим господином Потаповым “Ъ” оперативно не удалось.

Анна Яшина, Благовещенск; Алексей Чернышев, Владивосток; Анастасия Корня, Григорий Лейба