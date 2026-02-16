Мосбиржа провела дискретный аукцион по дешевеющим акциям «Лензолото»

Мосбиржа (MOEX: MOEX) провела дискретный аукцион по привилегированным акциям «Лензолото». Владельцы этих бумаг получают дивиденды не ниже фиксированного минимального размера, но не участвуют в управлении компанией. Решение провести аукцион было принято после снижения стоимости акций компании более чем на 20%.

Дискретный аукцион проводят на Мосбирже для стабилизации цен при их резких колебаниях (более 20% для акций или 15% для индекса). Он проходил с 16:00 до 16:40 мск. По состоянию на 16:06 цена акций «Лензолота» составила 504 руб. Торговая площадка зафиксировала, что за пять минут стоимость акций снизилась более чем на 20% от стоимости закрытия предыдущего торгового дня (638 руб.). К 16:30 мск объем торгов за день составил 42,95 млн руб.

Прибыль «Лензолота» по РСБУ за 2024 год снизилась более чем в два раза — с 108 млн руб. в 2023 году до 48 млн руб. В августе 2025 года на собрании акционеров было одобрено решение о ликвидации компании. 94,79% голосующих акций «Лензолота» и 4,46% привилегированных акций принадлежало золотодобывающей компании «Полюс».