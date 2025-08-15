Акционеры «Лензолота» одобрили ликвидацию компании

На собрании акционеров ПАО «Лензолото» было одобрено решение о ликвидации компании, следует из отчета об итогах голосования.

Прибыль «Лензолота» по РСБУ за 2024 год снизилась более чем в два раза — с 108 млн руб. в 2023 году до 48 млн руб.

94,79% голосующих акций «Лензолота» и 4,46% привилегированных акций принадлежало золотодобывающей компании «Полюс». В мае 2025 года акционеры компании утвердили выплату дивидендов в размере 9,55 руб. на акцию. Всего «Лензолото» выплатило 3,3 млн руб.