В Госдуме поддержали введение НДС на зарубежные товары на маркетплейсах

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары, которые продаются на онлайн-платформах. Мера не будет зависеть от наличия беспошлинного порога. Также в Госдуме выступили за выравнивание условий торговли на маркетплейсах для российских и зарубежных продавцов.

Проект рекомендаций, подготовленный после парламентских слушаний «О развитии отраслей легкой промышленности», размещен в электронной базе Госдумы. Он включает предложение об установлении льгот для российских поставщиков при начислении комиссий маркетплейсов. Также предлагается предоставить операторам онлайн-платформ инструменты контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности через Роспатент.

11 февраля глава Минпромторга Антон Алиханов предложил установить для иностранных товаров ставку НДС в 22% с января 2027 года. Инициатива расходится с проектом Минфина, предполагающим поэтапное увеличение налога — с 5% в 2027-м до 20% в 2030-м. По оценкам экспертов, резкое введение НДС может привести к росту цен на более популярную зарубежную продукцию в среднем на 8–15%. Сейчас товары стоимостью до €200 и весом до 31 кг, которые доставляются перевозчиком или пересылаются в международных почтовых отправлениях, ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Налог повысят без маневра».