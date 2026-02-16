В Краснодаре на ремонт подъезда к Тургеневскому мосту выделили 85 млн рублей

Администрация Краснодара планирует отремонтировать участок автомобильной дороги по улице Тургенева от дома №15 до моста через реку Кубань и далее до федеральной трассы А-146 (Краснодар—Верхнебаканский). Начальная стоимость контракта составляет 85,3 млн руб. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заказчиком является управление закупок администрации города. По условиям тендера, подрядчик должен завершить работы в соответствии с техническим заданием до 1 мая 2026 года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 5 марта.

«Ъ-Кубань» писал, что власти планируют в 2026 году провести ремонт подъездов к Тургеневскому мосту через Кубань как со стороны Краснодара, так и со стороны Адыгеи. Земельные участки, на которых запланированы работы, находятся в бессрочном пользовании МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта».

Алина Зорина