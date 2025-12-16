В 2026 году власти планируют отремонтировать подъезды к Тургеневскому мосту Краснодара

Власти планируют в 2026 году провести ремонт подъездов к Тургеневскому мосту через Кубань как со стороны Краснодара, так и со стороны Адыгеи. Об этом «Ведомостям Юг» сообщили в администрации города.

Фото: Станислав Телеховец

В рамках работ предполагается обновить участок улицы имени Тургенева от дома №15 до моста, а также дорогу от моста до федеральной трассы А-146 Краснодар—Верхнебаканский (Южный подъезд). Земельные участки, на которых запланированы работы, находятся в бессрочном пользовании МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта».

Ранее в мэрии отмечали, что строительно-монтажные работы по капитальному ремонту самого Тургеневского моста к концу ноября были выполнены на 49%.