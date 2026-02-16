Клычков: нацпроекты привлекли 47 млрд рублей в Орловскую область

В рамках реализации нацпроектов в Орловскую область, начиная с 2019 года, удалось привлечь 47 млрд руб. Средства, в частности, пошли на благоустройство более 1,5 тыс. дворовых территорий, ремонт 15 домов культуры, трех музеев и 25 медицинских учреждений. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным доложил губернатор Андрей Клычков 16 февраля.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Глава государства просил Андрея Клычкова обратить особое внимание на ремонт медицинских учреждений. По данным президента, большой процент из них требует капитального ремонта.

«Действительно, медицинские учреждения — это одно из ключевых направлений, потому что люди хотят и имеют право приходить в качественную среду для получения медицинских услуг. Абсолютно вас поддерживаю и согласен, буду прилагать все усилия для того, чтобы эту задачу выполнить»,— заявил господин Клычков.

По информации губернатора, в 2026 году орловские власти планируют завершить современный студенческий кампус в областном центре на общей площади 6 га. С опережением на два года завершается строительство западного обхода Орла.

Кроме того, как сообщал «Ъ-Черноземье», Андрей Клычков доложил Владимиру Путину о планах на завершение реконструкции аэропорта в 2027 году — на год раньше запланированного. По техническому заданию выполнить работы требуется до 30 июня 2028 года.

Денис Данилов