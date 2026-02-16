Прокуратура Дагестана взяла на контроль пожар на нефтебазе в Махачкале

Прокурор Ленинского района Махачкалы Сергей Сидоров выехал на нефтебазу в поселке Новый Хушет, где 16 февраля 2026 года вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По предварительным данным прокуратуры, инцидент произошел в среду днем, и сейчас следователи устанавливают точные причины возгорания. Сергей Сидоров координирует действия полиции, МЧС и других служб на месте, чтобы оперативно собрать доказательства и оценить соблюдение норм пожарной и промышленной безопасности.

Прокуратура республики взяла проверку под личный контроль, чтобы избежать повторения подобных ЧП. Эксперты уже начали осмотр территории нефтебазы, где хранятся тысячи тонн нефтепродуктов, и изучают документы на оборудование. Они проверят, проводили ли владельцы объекта регулярные аудиты и инструктажи для персонала — нарушения здесь часто приводят к трагедиям, как показывают прошлые случаи в Дагестане. Например, в 2008 году на аналогичной нефтебазе в Махачкале взрыв из-за ошибки оператора при закачке топлива уничтожил 10-тонную цистерну и привел к высшей категории сложности пожара по шкале МЧС.

Пока официальных данных о жертвах или разрушениях нет, но пожарные тушат открытое пламя и проливку конструкций, как в схожих инцидентах на АЗС региона. В 2024 году на заправке в том же Новый Хушет два взрыва унесли жизни нескольких человек, СК возбудил дело по небезопасным услугам. Сегодняшний пожар мог начаться аналогично — от искры в соседнем помещении или неисправного оборудования, учитывая близость жилых зон и трасс. Местные власти отключили газ в микрорайоне, чтобы предотвратить эскалацию.

По итогам проверки прокуратура примет меры: внесет представления, оштрафует виновных или передаст материалы в суд. Сергей Сидоров уже провел брифинг с главами служб. В Дагестане ежегодно фиксируют до 20 крупных пожаров на опасных объектах. Инцидент не повлиял на поставки ГСМ в город, но усилил проверки на всех базах — их в Махачкале около 15.

Станислав Маслаков