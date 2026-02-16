Рябков: Россия ищет общий знаменатель в отношениях с США

Россия прикладывает усилия для поиска общего знаменателя в отношениях с США, несмотря на сложности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД России Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замглавы МИД России Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы продолжаем усилия в интересах выхода на приемлемые решения… в двусторонних отношениях с США, хотя это непросто»,— сказал господин Рябков на презентации спецвыпуска журнала «Русская мысль» (цитата по ТАСС). По мнению замминистра, Европа из личных интересов мешает администрации США договариваться с Россией на разумной основе, так как составляет «партию войны».

17 и 18 февраля в Женеве пройдет третий раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. По словам господина Рябкова, российская делегация отправляется на переговоры с четкими указаниями действовать в рамках пониманий, достигнутых на российско-американском саммите на Аляске в августе 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина низкого давления».