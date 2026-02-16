В Тамбовской области в 2026 году планируют отремонтировать два дома-памятника

В 2026 году в Тамбовской области планируют капитально отремонтировать два исторических дома, являющихся объектами культурного наследия (ОКН). Об этом сообщила на планерке в облправительстве в понедельник, 16 февраля, и.о. руководителя регионального фонда капремонта Анна Курманова.

Капремонт проведут в домах в Тамбове на улице Базарной, 150/30, и в Мичуринске на улице Милиционной, 10. Подрядчикам предстоит отремонтировать фасад, крышу, фундамент и подвальное помещение, требующее ремонта, а также обновить инженерные сети.

При этом, как сообщали власти ранее, до этого в 2026 году планировался капремонт четырех ОКН, однако теперь принято решение, что работы проведут только на двух. На них выделят 52,6 млн руб. за счет софинансирования из регионального бюджета (док. 7989525).

Госпожа Курманова также сообщила, что за 2025 год в области завершили капремонт пяти домов-памятников общей стоимостью 51,8 млн руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в январе в Тамбовской области не состоялся аукцион на право аренды объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Воронцовых-Дашковых».

Мария Свиридова