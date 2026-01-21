Никто не захотел арендовать усадьбу Воронцовых-Дашковых в Тамбовской области

Открытый аукцион на право аренды сроком 49 лет объекта культурного наследия федерального значения (ОКН) «Усадьба Воронцовых-Дашковых» в Моршанском округе Тамбовской области не состоялся. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на торги. Стартовая ежемесячная плата составляла 15,7 тыс. руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Лот включал двухэтажное здание площадью 1,7 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке площадью 273,3 тыс. кв. м. Арендатор должен был обеспечить сохранение ОКН. Ему предоставлялось право использовать здание и сдавать часть помещений в субаренду или в безвозмездное пользование, однако не разрешалось передавать права и обязанности по договору третьим лицам.

Усадьба Воронцовых-Дашковых была основана в середине XIX века графом Илларионом Воронцовым-Дашковым, другом императора Александра III, занимавшим пост министра коннозаводства России. В 2004 году оздоровительное объединение «Курортный клуб "Мир"» планировало организовать на территории объекта элитный санаторий. В июле прошлого года губернатор Тамбовской области Евгений Первышов озвучил планы по созданию туристического кластера на базе ОКН.

Кабира Гасанова