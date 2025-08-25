Девять домов-памятников в Тамбовской области могут отремонтировать за 150 млн

В 2025–2026 годах в Тамбовской области планируется провести капитальный ремонт девяти многоквартирных жилых домов, имеющих статус объекта культурного наследия (ОКН). Об этом сообщила и.о. директора Фонда капитального ремонта Тамбовской области Анна Курманова на планерке в облправительства в понедельник, 25 августа. Ремонт пяти домов-памятников должен быть завершен до конца 2025 года, работы еще на четырех объектах запланированы на 2026-й.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость работ на 2025 год оценивается в 55,9 млн руб., на 2026-й — в 98,3 млн руб. Ремонт будет полностью оплачен не из средств ФКР, а за счет софинансирования из регионального бюджета, так как собранных жителями исторически домов средств не хватит на дорогостоящую реставрацию.

В частности, до конца 2025 года в Тамбове должны отремонтировать исторические дома на Советской, 75 и на Коммунальной, 32 в Мичуринске — на улице Красноармейской, 27, на Советской, 280, на Герасимова, 84А.

«Объекты культурного наследия, как правило, это маленькие дома, которые не соберут за время действия программы необходимую сумму на проведение дорогостоящего капитального ремонта по реставрационным расценкам. Поэтому здесь потребность в софинансировании из регионального бюджета существует и остается»,— отметила госпожа Курманова.

В 2024 году, как сообщила госпожа Курманова, в регионе отремонтировали восемь домов-памятников и еще по восьми объектам разработали проектно-сметную документацию. Ремонт обошелся в 153,2 млн руб., в том числе из регионального бюджета потребовалось дополнительно привлечь 74,8 млн руб., так как собранных средств жителей не хватило.

Всего в Тамбовской области, по данным и.о. директора фонда, зарегистрировано 95 ОКН, являющихся многоквартирными жилыми домами. Они расположены в Тамбове (41 дом) и нескольких других городах: в Мичуринске (28), Моршанске (22), Кирсанове (3), Рассказово (1).

Ранее в августе стало известно, что ООО «ГК Реновация» из Санкт-Петербурга по итогам конкурса приобрела ОКН регионального значения «Корпус торговых рядов» на улице Коммунальной в Тамбове. Стоимость объекта составит 25,9 млн руб. Исторические торговые ряды инвестор планирует восстановить.

Сергей Калашников