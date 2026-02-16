Магнус Карлсен прибавил себе новый титул

Лидер мировых шахмат Магнус Карлсен добавил в свою огромную коллекцию титулов чемпиона мира такой, которого у него еще не было. Чемпионское звание в так называемых шахматах Фишера норвежец выиграл, одолев в финале первенства в очень драматичном матче американца Фабиано Каруану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен

Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters Магнус Карлсен

Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters

Ведущие шахматные медиаресурсы — и Chessbase, и Chess.com — сошлись во мнении, что титул, который завоевал в немецком Вайссенхаусе Магнус Карлсен, был для сильнейшего шахматиста мира уже 21-м чемпионским. Считали так. Выиграл пять матчей за звание чемпиона мира в «классике» — это пять титулов. Еще 15 завоеваны благодаря победам в мировых первенствах по рапиду и блицу. И вот титул совершенно новый, в набравших в последнее время популярность шахматах Фишера, которые еще называют шахматами freestyle. В них фигуры (за исключением пешек) расставляются в произвольном, определяемом жеребьевкой порядке, что снижает роль знания теории и добавляет, как считается, игре перцу и непредсказуемости.

Статусом официального чемпионата мира турнир в Вайссенхаусе, основным организатором которого являлась структура Freestyle Chess, Международная федерация шахмат (FIDE) наделила лишь в начале нынешнего года, вдруг снова проявив интерес к жанру. Сама она дважды, в 2019 и 2022 годах, устраивала такие первенства. Магнус Карлсен, большой поклонник этой разновидности шахмат, в них участвовал, но не преуспел: сходил с дистанции, проиграв американцу Уэсли Со и россиянину Яну Непомнящему. Третья попытка оказалась куда более удачной.

В финале чемпионата великому норвежцу Магнусу Карлсену противостоял один из самых сложных его соперников. С Фабиано Каруаной Магнус Карлсен в 2018 году играл в «классическом» чемпионском матче и тогда взял верх лишь на тай-брейке.

Нынешнее противостояние тоже получилось для него нервным. Все в нем решила третья партия, перед которой счет был равным. В ней Карлсен, забрав «отравленного» слона, угодил черными, строго говоря, в проигранную позицию. Кажется, даже сам Каруана понимал, что нужно чуточку поднажать, найти пару правильных ходов — и победа будет в кармане. Но правильные ходы не обнаруживались, а норвежец изобретательно защищался. В конце концов позиция стала совершенно равной. Многие бы в этой ситуации смирились с ничьей, но Карлсен, только что чудом выпутавшийся из передряги, на нее не согласился. И был прав, потому что дожал Каруану. Тот в заключительной, четвертой партии отчаянно пытался отыграться, но не вышло.

Алексей Доспехов