Рябков: Россия не спешит с выработкой позиции по «Совету мира»

Россия не спешит с выработкой позиции по «Совету мира» в Газе, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Москва работает по этому вопросу в спокойном режиме.

Сергей Рябков

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

«Наша позиция применительно к "Совету мира" достаточно открытая. Мы продолжаем изучать, анализировать весь набор предложений и тех элементов, которые нам предложены по порядку функционирования этой структуры, ее охвату»,— сказал господин Рябков на презентации специального выпуска журнала «Русская мысль» (цитата по ТАСС).

Замминистра отметил, что Россия посмотрит, «кто на каком уровне, в каком масштабе, с каким охватом» поучаствует в заседании «Совета мира» в Вашингтоне 19 февраля. Господин Рябков отметил тенденцию администрации США «к замещению не устраивающих ее, эту администрацию, по тем или иным причинам структур». Созданная Соединенными Штатами организация помогает им оставить решающее слово за Вашингтоном. «И это ставит перед международным сообществом целый ряд вопросов»,— заявил Сергей Рябков.

Устав «Совета мира» подписали 20 стран в январе. Изначально организация разрабатывалась для контроля за обстановкой в секторе Газа, однако позже Дональд Трамп расширил полномочия структуры для урегулирования конфликтов и в других регионах. Приглашение войти в «Совет мира» получили 58 стран, включая Россию. Президент Владимир Путин заявил о готовности РФ направить в организацию $1 млрд, необходимые для постоянного членства, из замороженных в США российских активов.