Совет Госдумы объявил о сборе кандидатур в новый состав ЦИК

Совет Государственной думы объявил о начале приема кандидатур от фракций в новый состав Центризбиркома. Сбор предложений продлится до 20 февраля, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ» в парламенте, заседание ГД по назначению пяти представителей в ЦИК планируется на 10 марта. Аналогичное заседание в Совете федерации ожидается 4 марта.

По данным «Ъ», у партии «Единая Россия» (ЕР) будет лишь один представитель в ЦИК в новом созыве. Это связано с появлением в нижней палате пятой партии. Ранее ЕР, как самая многочисленная фракция, отправляла в Центризбирком сразу двоих кандидатов (сейчас партию представляют Антон Лопатин и Константин Мазуревский). Собеседник «Ъ» в ЕР сообщил, что в этом году в ЦИК от единороссов пойдет только господин Мазуревский.

«Новые люди», которые в этом году получат право на представительство в ЦИК, окончательно с кандидатом не определились. Однако информированный источник «Ъ» рассказал, что наиболее вероятной кандидатурой считается депутат ГД Антон Ткачев («Новые люди»).

В ЛДПР с кандидатом не определились, а в «Справедливой России» и КПРФ довольны действующими представителями (Николай Левичев и Евгений Колюшин соответственно).

По квоте Совета федерации, по данным «Ъ», могут не попасть двое действующих представителя: 75-летний Борис Эбзеев (в силу преклонного возраста) и выдвигавшийся от партии «Патриоты России» Евгений Шевченко. Среди уже выдвинутых регионами кандидатур — действующие члены ЦИК Николай Булаев, Людмила Маркина и Эльмира Хаймурзина. Источник «Ъ», близкий к администрации президента, сообщил, что в новый состав Центризбиркома может быть делегирована председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко. Ее в прошлом году защищала от нападок губернатора Запорожья Евгения Балицкого лично глава ЦИК Элла Памфилова. Сама она, по заявлениям собеседников «Ъ», скорее всего, сохранит место председателя и тем самым установит рекорд по количеству сроков на этом посту.

Степан Мельчаков