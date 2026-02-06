Будущее Ирана скрылось в Омане

Высокопоставленные делегации США и Ирана провели в пятницу, 6 февраля, в Омане несколько сессий непрямых переговоров о деэскалации обстановки на Ближнем Востоке. С американской стороны в контактах впервые принял участие представитель военных — глава Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер. По итогам встречи Тегеран выразил осторожный оптимизм. Но Вашингтон продолжает готовиться к радикальным сценариям: Белый дом, в частности, приступил к процессу формирования переходного правительства Ирана, которое должно прийти на смену действующей власти. В предстоящие выходные американский город Палм-Бич может стать местом встречи ведущих иранских оппозиционеров, призванных войти в эти структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаред Кушнер (слева), спецпосланник президента США Стив Уиткофф (по центру) и глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди (справа) на переговорах 6 февраля

Фото: Oman Foreign Ministry / AP Джаред Кушнер (слева), спецпосланник президента США Стив Уиткофф (по центру) и глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди (справа) на переговорах 6 февраля

Фото: Oman Foreign Ministry / AP

Оман принял 6 февраля американо-иранские переговоры впервые с момента 12-дневной войны, когда дипломатический процесс был прерван стартовавшей 13 июня 2025 года израильской операцией «Народ как лев». К американской делегации, которую возглавили специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, неожиданно присоединился адмирал Брэд Купер, что стало первым случаем участия американских военных в дипломатическом процессе с иранцами. В иранскую же делегацию во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи вошли только представители дипкорпуса и экономических структур Исламской Республики.

Процесс консультаций носил опосредованный характер: медиатором между делегациями выступил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который провел несколько сессий бесед и с той и с другой стороной. По данным телеканала «Аль-Джазира», во время встречи с оманским министром его иранский коллега представил план Тегерана по урегулированию проблем в отношениях с Вашингтоном, в очередной раз давших о себе знать после жесткого подавления в первой половине января иранских уличных протестов. Затем этот документ шеф оманской дипломатии передал американской делегации, которая тут же приступила к его изучению. Американцы также представили посредникам свое видение ситуации.

В первые часы встречи МИД Омана сообщил в соцсетях, что этот раунд контактов «сосредоточен на создании надлежащих условий для возобновления дипломатических и технических переговоров». И по итогам переговоров господин Аракчи выразил осторожный оптимизм. «Наши точки зрения были донесены друг до друга, что было очень важно,— сказал министр.— Наши опасения были донесены (до американских официальных лиц.— “Ъ”), точно так же, как наши интересы. Все прошло в очень благоприятной атмосфере, и была услышана и точка зрения другой стороны». По его словам, дискуссии должны продолжиться после того, как делегации вернутся в свои столицы для консультаций.

Впрочем, стороны так и не устранили ключевых разногласий.

Если Вашингтон настаивал на том, чтобы Тегеран согласился на «нулевое обогащение» урана, ограничил свою программу производства баллистических ракет и отказался от поддержки ряда лояльных к нему военизированных формирований на Ближнем Востоке, то иранская сторона требовала сосредоточиться только на «ядерных» дискуссиях. По данным канала «Аль-Джазира», ближневосточные страны, выступающие посредниками в диалоге и опасающиеся новой полномасштабной войны в регионе, предложили компромиссные варианты: ограничить обогащение урана в Иране до символического уровня в 1,5%, взять с Тегерана формальное обязательство не использовать арсенал баллистических ракет и убедить иранцев подписать с США пакт о ненападении.

Как пояснили неназванные официальные лица ближневосточных стран газете The New York Times (NYT), им сложно представить, в какой ситуации иранская сторона в принципе может согласиться на максималистские требования США. Запас баллистических ракет нужен Тегерану для сдерживания регионального противника — Израиля. И отказаться от него означает лишить себя защиты. Кроме того, механизм мониторинга выполнения таких условий, как, например, отказ от поддержки союзных группировок, на практике невозможно согласовать, указали собеседники NYT.

На фоне сохраняющихся разногласий Вашингтон начал готовить почву для потенциальной смены власти в Тегеране.

По словам источников портала The National, Белый дом уже приступил к созданию альтернативного иранского правительства. По этим данным, в предстоящие выходные в городе Палм-Бич, по соседству с частной резиденцией господина Трампа в Мар-а-Лаго, планируется организовать встречу влиятельных иранских оппозиционеров, проживающих в изгнании. В центре повестки — создание переходного органа власти, который бы мог взять на себя управление Ираном в случае краха нынешней системы, управляемой верховным лидером Али Хаменеи. Как уточняется, автором этой идеи является господин Кушнер.

В преддверии оманских переговоров, в ночь на 6 февраля, Госдепартамент США обновил рекомендации для американских граждан, находящихся в Иране. «Немедленно покиньте Иран,— заявило внешнеполитическое ведомство, обращаясь к своим соотечественникам.— Разработайте план выезда из Ирана, который не будет зависеть от помощи властей США». Госдеп подчеркнул, что в Иране возможна отмена авиарейсов без предварительного предупреждения. «Гражданам США следует ожидать дальнейших перебоев в работе интернета, подготовиться к применению альтернативных средств связи и рассмотреть возможность выезда из Ирана через Армению или Турцию, если это безопасно»,— добавили в дипломатическом ведомстве.

Нил Кербелов