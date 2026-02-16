Москалькова: возвращение курских жителей входит в повестку переговоров в Женеве

Возвращение 10 жителей Курской области обсуждают на трехсторонних переговорах России, Украины и США по урегулированию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«К сожалению, 10 жителей Курской области, Суджанского района, продолжают удерживаться на территории Украины, в Сумах. И сегодняшние переговоры российско-украинские и американские имеют и этот вопрос в повестке»,— сказала госпожа Москалькова журналистам (цитата по ТАСС). Она отметила, что Россия «не видит интереса» со стороны Украины по этому вопросу.

5 февраля Татьяна Москалькова провела переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Во время встречи стороны обсуждали возвращение 10 курских жителей в Россию. В тот же день при обмене военнопленных по формуле «157 на 157» в РФ вернулись трое жителей Суджанского района.

Об обмене Россия, Украина и США договорились во время второго раунда переговоров в Абу-Даби. Консультации проходили 4 и 5 февраля, американская сторона назвала их продуктивными. Первый раунд переговоров прошел 23 и 24 января. Следующая встреча делегаций пройдет в Женеве 17-18 февраля.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте “Ъ” «Возвращенные».